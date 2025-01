Dilei.it - Morto David Lynch, il genio di Twin Peaks: chi sono le sue quattro mogli

a 78 anni. Il regista visionario die di tanti altri successi del cinema contemporaneo si è spento il 16 gennaio. A darne l’annuncio è stata la famiglia attraverso un post su Facebook nel quale si legge: “Ora c’è un grande vuoto nel mondo, ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, ‘Tieni l’occhio sulla ciambella, non sul buco’”. Artista prolifico e mai banale, si è sposato pervolte fino al 2009 con Emily Stofle, dalla quale pare che stesse divorziando alla fine del 2023.Addio a, le cause della morteUna notizia che giunge inaspettata e che lascia sgomenti i più ferventi cineasti, accompagnati dal mondo intero che per decenni ha imparato a districarsi tra le fitte trame del suo stile. Tra i registi più importanti della nostra era, e di quella precedente, è stato la mente della serie TV cultma anche di film del livello di Blue Velvet, Lost Highway e Mulholland Drive.