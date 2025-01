Oasport.it - LIVE Sinner-Schoolkate 4-6 6-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro pareggia i conti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-RUNE DALLE 7.00LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO)30-30 Scappa via il dritto dal centro di.30-15 Dritto lungolinea vincente dell’oceanico.30-0 A metà rete il dritto inside out di.15-0 Servizio vincente del.1-0 BREAK! Con attenzione Jannik gioca un profondo dritto in avanzamento e chiude con la volèe a campo sguarnito.30-40 Palla break. Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio dell’o.30-30 Non passa il dritto in allungo di.15-30 Doppio fallo.15-15colpisce male invece il passante di dritto.0-15 Si riparte con un ottimo passante di rovescio di Jannik.