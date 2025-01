Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: si va al tie-break

Seconda di servizio.1-2 In rete il passante di rovescio incrociato dell'azzurro. Momento difficile, bisogna tenere botta e resistere.1-1 Accelerazione di diritto lungolinea per, che poi chiude con una comoda volée di diritto. Sta giocando meglio il danese in questa fase.1-0 Battuta vincente al centro dell'italiano.6-6 In rete il passante di diritto lungolinea dell'italiano. Si va al tie-.40-0 Lungo il diritto di.30-0 Servizio e diritto in contropiede di.15-0si difende bene, ma sbaglia quando prova a passare al contrattacco con il diritto.