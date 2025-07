Addio a Piercarlo Albertosi Una vita per gli umili

Addio a Piercarlo Albertosi, una vita dedicata agli umili e alla sinistra italiana. Figura di spicco all’interno dei Comunisti italiani, ha sempre cercato di mantenere viva l’eredità di un ideale, riconosciuta da molti come un punto di riferimento. La sua scomparsa a 75 anni lascia un vuoto incolmabile, soprattutto per chi l’ha conosciuto come amico e compagno di battaglie. Nicola Marchetti, oggi consigliere comunale del PD, ricorda con emozione quell’uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.

"Era uno di quelli che dal Pci in poi hanno cercato di tenere in piedi la sinistra, e credo che questo non possano che riconoscerglielo tutti". La scomparsa di Piercarlo Albertosi a 75 anni lascia sgomenti coloro che parteciparono con lui all’avventura dei Comunisti italiani. Nicola Marchetti, ora consigliere comunale del Pd, si dice molto colpito dalla notizia, ha bisogno di tempo per riprendersi e ricordare quello che per lui era "un amico, non solo mio, anche di mio padre Fausto". Originario di Avenza, trasferito a Montignoso, dove nel 2024 aveva celebrato le nozze d’oro con la moglie Anna Dieci, Albertosi lavorava nella sanità dove era molto impegnato a livello sindacale, e da lì alla politica il passo era stato breve: prima Pci poi Rifondazione comunista e poi, appunto, i Comunisti italiani, ricoprendo ruoli di rilievo, segretario provinciale e anche regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Piercarlo Albertosi. Una vita per gli umili

In questa notizia si parla di: albertosi - piercarlo - addio - vita

Addio a Piercarlo Albertosi. Una vita per gli umili; Addio a Piercarlo Albertosi, ex presidente dell’Anpi: un esempio di impegno e gentilezza; Lutto nell’Anpi di Montignoso, morto lo storico presidente.

Addio Gigi Riva; Albertosi: perdo un fratello - Sky Video - Addio Gigi Riva; Albertosi: perdo un fratello. Lo riporta video.sky.it

Albertosi: "Con la Fiorentina la gara della vita, a Cagliari la storia. Fumo? Un pacchetto al giorno" - TUTTOmercatoWEB.com - Con la Fiorentina credo d’aver disputato la partita della vita, a Glasgow, contro i Rangers, finale di andata della Coppa delle Coppe che poi vincemmo. Segnala tuttomercatoweb.com