riapre il punto dedicato ai turisti tutti gli orari

È ufficialmente riaperto il Punto Informazioni Turistiche di Aulla, situato al piano terra del palazzo comunale in Piazza Gramsci. Il servizio, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Aulla alla cooperativa Sigeric Servizi per il turismo, rappresenta un importante punto di riferimento per l’accoglienza turistica nel territorio della Lunigiana. Sarà operativo fino al 30 settembre 2025. "Siamo molto soddisfatti di questa riapertura che rappresenta un servizio fondamentale per la nostra comunità e per i visitatori che scelgono Aulla e la Lunigiana come meta turistica", ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini, sottolineando l’importanza di questo presidio per lo sviluppo del turismo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it