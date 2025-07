Il parto diventa trauma Le mamme confessano | Quelle mani dentro noi Ti senti solo un oggetto

Il parto, momento di gioia e speranza, troppo spesso si trasforma in un’esperienza traumatica. Le testimonianze di mamme come Caterina rivelano un lato oscuro: mani invadenti, mancanza di empatia, sensazione di essere trattate come oggetti. È essenziale ascoltare queste voci per cambiare il nostro approccio e restituire alle future mamme il rispetto e la cura che meritano, perché ogni nascita merita rispetto e umanità.

di Elena Burigana "È stata un esperienza devastante, ti infilano tutti queste mani senza dirti nulla, non c'è nessuna empatia". Così Caterina (32 anni) ricorda la sua esperienza di parto in un ospedale fiorentino. Un travaglio durato 4 giorni, durante le quali è stata sottoposta a 3 induzioni. "Dopo la seconda induzione, che non diede nessun risultato – racconta - cominciarono ad apparire ovunque ostetriche e ginecologi. Avevano tutti pareri molto discordanti su quello che si sarebbe dovuto fare. Io non capivo nulla in tutta quella confusione. Una ginecologa che non conoscevo, ma che ho amato moltissimo per la sicurezza che mi trasmise, mi disse 'Caterina guarda, se continua così fatti fare il cesareo e non farti più toccare'.

