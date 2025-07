Verso le Regionali | FdI in fermento Ostuni e Francavilla a rischio

Mentre si avvicinano le elezioni regionali, il panorama politico di Ostuni e Francavilla si fa incerto, tra tensioni e scontri trasversali tra centrosinistra e centrodestra. Qualcuno ha già gridato “effetto Regionali?”, evidenziando un fermento che rischia di scuotere i consensi più consolidati. Eppure, altri definiscono queste crisi come fisiologiche, segnali di un rapporto in evoluzione con progetti e alleanze in continuo mutamento.

Qualcuno lo ha definito?effetto Regionali?, con le tensioni che riguardano trasversalmente centrosinistra e centrodestra. Per altri sono fisiologiche crisi davanti a progetti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Verso le Regionali: FdI in fermento, Ostuni e Francavilla a rischio

In questa notizia si parla di: regionali - fermento - ostuni - francavilla

Grosso spavento per il consigliere regionale Maurizio Bruno: auto fuori strada sulla provinciale tra Ostuni e Francavilla - BrindisiSera.it - FRANCAVILLA FONTANA – Spaventoso incidente questo pomeriggio, giovedì 13 giugno, per Maurizio Bruno, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente del Comitato permanente di Protezione ... Riporta brindisisera.it

Carabiniere ucciso, lutto cittadino a Ostuni e Francavilla - Sarà lutto cittadino anche a Francavilla Fontana, oltre che ad Ostuni dove domani si terrà la cerimonia funebre, in concomitanza con i funerali del carabiniere Carlo Legrottaglie. Riporta trmtv.it