Terra santa Dibattiti in Tv e all’oratorio

Immergetevi nel cuore delle discussioni sulla Terra Santa, tra dibattiti in TV e incontri all’oratorio a Grosseto. Domani si sveleranno i dettagli di un pellegrinaggio significativo, un gesto di fede e riflessione dei vescovi toscani. Alle 19.20 su Tv9 Telemaremma, la seconda parte del reportage di Giacomo D’Onofrio vi condurrà in un viaggio ricco di spiritualità e approfondimento. Non perdete questa occasione di conoscere più da vicino il significato di questo pellegrinaggio.

GROSSETO Domani un doppio appuntamento dedicato alla Terra Santa e al pellegrinaggio-segno compiuto a metà giugno dai vescovi della Toscana. Alle 19.20 su Tv9 Telemaremma andrà, infatti, in onda la seconda parte del reportage realizzato dal giornalista Giacomo D’Onofrio, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Grosseto e coordinatore delle pagine locali del settimanale Toscana Oggi, insieme ai colleghi Simone Pitossi e Luca Primavera. La prima parte è andata in onda il primo luglio nell’ambito della trasmissione ’Dentro i nostri giorni’, il contenitore informativo della diocesi di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terra santa. Dibattiti in Tv e all’oratorio

In questa notizia si parla di: terra - santa - dibattiti - oratorio

Il Vaticano si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina. Il Papa: "Chiudere i conflitti a Kiev e Terra Santa" - Il Vaticano, sotto la guida di Papa Leone XIV, si propone come mediatore tra Russia e Ucraina, cercando di porre fine ai conflitti a Kiev e in Terra Santa.

Terra santa. Dibattiti in Tv e all’oratorio.

Terra santa. Dibattiti in Tv e all’oratorio - GROSSETO Domani un doppio appuntamento dedicato alla Terra Santa e al pellegrinaggio- Segnala lanazione.it