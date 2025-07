Esplosioni in serie di due bancomat Banda in fuga con migliaia di euro

Due violente esplosioni scuotono la notte toscana: bande criminali in azione, una dopo l’altra, hanno fatto saltare due bancomat portando via migliaia di euro. L’azione rapida e orchestrata lascia sgomenta la comunità, mentre le forze dell’ordine indagano per catturare i responsabili. Un episodio che riaccende il timore di un’ondata di furti mirati e mette in evidenza la vulnerabilità dei sistemi di sicurezza. La domanda ora è: quanto potrà durare questa escalation?

PERIGNANO–CENAIA Due boati nella notte a mezz'ora, e a pochi chilometri, di distanza l'uno dall'altro. Una banda di malviventi ha fatto esplodere i bancomat delle filiali del Banco Popolare di Milano (ex Casse di risparmio Lucca Pisa e Livorno) di Perignano e della Cassa di Risparmio di Volterra a Cenaia. La prima esplosione a Perignano intorno alle 2,30 tra sabato e ieri. Circa mezz'ora dopo il secondo boato a Cenaia. I due istituti di credito hanno subito attivato i rispettivi sistemi di sicurezza e inviato le guardie giurati a tutela degli uffici rimasti aperti a casua delle esplosioni che hanno causato danni agli infissi e alle porte.

