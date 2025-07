Offende una famiglia Poi spara con la pistola

Una notte di choc e tensione scuote Pontedera, quando un uomo, dopo aver insultato una famiglia senegalese, ha sparato colpi a salve in aria per intimidire. Un episodio che mette in luce quanto ancora siano lontani rispetto i valori di rispetto e convivenza civile. La comunità si stringe attorno alle vittime, chiedendo giustizia e maggiore sicurezza: è ora di dire basta all’odio e alla violenza.

PONTEDERA Notte di paura in via Martin Luther King a Pontedera dove un uomo avrebbe sparato in aria alcuni colpi a salve a scopo intimidatorio. Pare contro una famiglia di origine senegalese. A darne notizia è Nicolò Stella, consigliere comunale dell’opposizione Fratelli d’Italia, con un post sulla sua pagina social. "Stanotte (ieri notte, ndr) un assegnatario di casa popolare, insomma un ’soggetto fragile’ come li chiama la nostra assessora, dopo avere inveito con frasi razziste nei confronti di una famiglia senegalese, ha sfoderato una pistola, ha esploso alcuni colpi d’arma verosimilmente in aria e presumibilmente a salve – scrive il consigliere comunale Stella – Dopo i fatti, l’arrivo in forze dei carabinieri che hanno cinturato la zona e compiuto una perquisizione, ha tenuto sveglia tutta la zona per tutta la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Offende una famiglia. Poi spara con la pistola

