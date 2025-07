Biancalani concelebra la messa | Sono ancora il parroco di Vicofaro

In una chiesa gremita di fedeli, nonostante il caldo estivo, don Massimo Biancalani ha concelebrato la messa a Vicofaro, dedicando un’intensa omelia alla testimonianza della violenza subita dai suoi ragazzi durante le tensioni con le forze dell’ordine. Un momento di profonda riflessione e impegno, che sottolinea il suo ruolo di guida spirituale e sociale nella comunità. La sua voce si leva forte, portando avanti un messaggio di umanità e solidarietà.

PISTOIA Una chiesa gremita di fedeli. Nonostante il caldo soffocante di una domenica mattina di luglio. Ieri, don Massimo Biancalani ha concelebrato la messa a Vicofaro. Soprattutto, ha dedicato la lunga omelia al racconto della " violenza subita dai suoi ragazzi, accerchiati da venti poliziotti in tenuta anti sommossa". Queste le parole usate dal don per descrivere l’allontanamento avvenuto martedì mattina con l’intervento delle forze dell’ordine degli ultimi cinque ospiti, "i più fragili", come lui ha tenuto a sottolineare. Ragazzi problematici, come ha raccontato il parroco, perché affetti da patologie psichiatriche o da dipendenze, che non volevano lasciare quella che era diventata la loro casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biancalani concelebra la messa: "Sono ancora il parroco di Vicofaro"

