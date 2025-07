Se n’è andato Sauro Marianelli | educatore scrittore e sportivo

Se n'era andato domenica scorsa Sauro Marianelli, figura iconica di Follonica, conosciuto come educatore, scrittore e sportivo instancabile. La sua passione per la vita e il movimento ha ispirato generazioni, senza mai lasciarsi abbattere dalle avversità della salute. Anche nell’ultimo periodo, ha continuato a vivere con la stessa energia di sempre. Ora, la sua storia rimarrà un esempio indelebile di passione e dedizione. Ma...

FOLLONICA Educatore, scrittore e grandissimo sportivo. Neanche con brutto male con cui ha convissuto a lungo lo aveva fermato del seguire le sue passioni. Fino a sabato scorso, quando Sauro Marianelli si è arreso. Aveva 92 anni e aveva continuato a fare la sua vita anche quando si era ammalato. Podista senza freni, in acqua anche quando gli altri erano ben coperti. Amava la sua Follonica e non voleva perdersi neanche un momento per godersela. Ma Sauro era anche maestro elementare, che si rapportava con i suoi alunni come lui soltanto poteva fare: con originalità. Tanto che molti anni fa, quando ancora insegnava, aveva allestito uno studio di registrazione nella scuola dove insegnava, ' Radio Cucciolo ' dove registrava sulle vecchie cassette Vhs le performance dei suoi alunni e poi le portava a Rdf (Radio diffusione Follonica) che le mandava in onda.