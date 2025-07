Gentilini | Ogni promessa è un debito Ho portato l’asta al capitano Toscano

Gentilini, famoso per la sua determinazione e le promesse mantenute, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno. Dopo aver vinto il Palio il 4 luglio 2024 con Brigante e Tabacco, aveva promesso di portare a piedi l’asta dalla chiesa di San Giuseppe al Petriccio. Un anno dopo, la promessa si è concretizzata in un gesto che ha coinvolto tutta la comunità , confermando che per lui, le parole sono un debito da onorare sempre.

"Ogni promessa è un debito", ribadisce Mirko Gentilini, mangino dell'Onda. Appena vinto il Palio, il 4 luglio 2024 con Brigante e Tabacco, svelò di aver fatto un fioretto. "Portare dalla chiesa di San Giuseppe al Petriccio l'asta al capitano. A piedi, naturalmente", disse. E' passato un anno ma Gentilini non ha certo dimenticato di onorare la promessa in caso di successo. Anche se ad onorarlo doveva essere lui solo, in realtĂ  ieri mattina si è ritrovato in buona compagnia al momento della partenza con l'asta per il capitano vittorioso. C'erano infatti il priore Massimo Spessot, pantaloncini e scarpe da ginnastica, con il vicario Roberto Lusini.

