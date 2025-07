Morti bianche e sicurezza Dibattito al Pd

meraviglioso, ma purtroppo la lotta per la sicurezza sul lavoro rimane ancora lunga. Mercoledì alle 21, nel Spazio 77, il circolo Pd Hitachi organizza un dibattito fondamentale per affrontare questa grave problematica e promuovere azioni concrete che possano salvare vite e garantire dignità a tutti i lavoratori. Un’iniziativa da non perdere per essere parte del cambiamento.

Importante iniziativa sulla tematica della sicurezza sul lavoro promossa dal circolo Pd Hitachi. Appuntamento mercoledì alle 21 nella Spazio 77. "Le cosiddette " morti bianche " sono una piaga insopportabile. E non sono affatto bianche – spiega una nota –. Sono morti nere, terribili e ingiuste. Solo nei casi più eclatanti riescono a bucare la sfera dell'attenzione pubblica e per qualche giorno su di esse si accende il faro dell'informazione e dell'indignazione. Poi, di nuovo il buio". "I freddi numeri ci dicono che negli ultimi anni si viaggia con una media di tre morti al giorno – prosegue la nota –.

