giallo a manciano trovato morto a 35 anni addosso solo i pantaloncini

MANCIANO Lo hanno trovato in terra. Morto, nell’androne della sua casa. Senza maglietta e con i soli pantaloncini. E il suo corpo zuppo d’acqua. Si chiamava Juri Frullatori il 35enne di Manciano che ieri mattina è stato trovato cadavere a due passi dalla sua abitazione in un palazzo di via Gramsci, una delle vie di accesso al paese. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità e che ancora deve trovare risposte. Sì, perchè sono ancora troppi i tasselli che non stanno andando nel puzzle giusto. Prima di tutto l’ora del decesso e soprattutto dove è avvenuto. Anche perché un testimone ha raccontato ai carabinieri che Frullatori sarebbe morto in auto e che lui l’avrebbe portato dentro il palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it