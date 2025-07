Foresteria per agenti | Valutiamo il progetto

L’amministrazione comunale si sta impegnando nella valorizzazione degli spazi pubblici, valutando con attenzione il progetto di ristrutturazione del secondo piano della ex casa di riposo di viale Adua. L’idea del Siulp di trasformare questo locale in alloggi di servizio per la polizia di Stato rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza e migliorare le condizioni del personale. Verificheremo la fattibilità di questo intervento, promuovendo soluzioni innovative a beneficio della comunità.

L’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di avviare un tavolo per la ristrutturazione del secondo piano della ex casa di riposo di viale Adua, analizzando la proposta avanzata dal Siulp di creare alloggi di servizio destinati alla polizia di Stato. L’edificio, di proprietà del Comune, dal 2020 ospita il commissariato, grazie ai lavori effettuati dall’ente. Verificheremo la possibilità di intervenire anche sul secondo piano, rimasto al grezzo, se questo dovesse portare all’incremento dell’organico in città". Il sindaco Claudio Del Rosso conferma la disponibilità a considerare l’ipotesi di realizzare una foresteria al secondo piano della ex casa di riposo di viale Adua, come richiesto dal sindacato della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foresteria per agenti: "Valutiamo il progetto"

