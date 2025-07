Agonia dei pendolari Incontro alla stazione

L’agonia dei pendolari che ogni giorno affrontano disagi lungo le linee ferroviarie Firenze-Roma, Perugia-Foligno e Terni-Roma ormai non può più essere ignorata. Tanti cittadini, accompagnati dai sindaci dell’Orvietano e del Trasimeno, si sono mobilitati manifestando a Roma per chiedere interventi concreti. Oggi alle 10, davanti alla stazione di Orvieto, la Filt Cgil Umbria terrà una conferenza stampa: il segretario Ciro Zeno illustrerà la posizione e le proposte per migliorare questa situazione drammatica.

Treni, pendolari, tempi: incontro positivo a Roma. L'assessore Spensierati: passo avanti. In agenda anche la riqualificazione per Terontola - Trovato un accordo per migliorare la situazione dei ritardi dei treni e la promessa di ritrovarsi per una prossima riunione per avviare quanto prima la riqualificazione della stazione di Terontola. Lo riporta corrierediarezzo.it