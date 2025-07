Texas travolto dalle acque 82 vittime

Il Texas centrale si trova di fronte a una tragedia senza precedenti, con 82 vite spezzate dalle inondazioni devastanti. La conta delle vittime nelle contee più colpite, come Kerr e Travis, rende ancora più urgente l'intervento delle squadre di soccorso, che continuano a cercare disperatamente i dispersi. Questa calamità ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, lasciando dietro di sé un dolore profondo e un senso di urgenza.

4.29 Il bilancio delle vittime delle inondazioni nel Texas centromeridionale è salito a 82, secondo le autorità locali. Nella sola contea di Kerr, tra le più colpite, sono stati trovati 68 morti, tra cui 40 adulti e 28 bambini, molti dei quali non ancora identificati. Altri 14 decessi sono stati registrati in contee vicine, tra cui Travis, Burnet e Kendall. Le squadre di soccorso sono ancora alla ricerca di 10 ragazze e un animatore dispersi al Mystic Christian Camp. La situazione resta critica e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

