Occupazioni di suolo pubblico | un terzo dei locali non in regola

A Bari, un terzo dei locali rischia di perdere il diritto di occupare il suolo pubblico a causa di irregolarità. Il recente report della polizia locale svela un'ampia attività di controlli e sanzioni, evidenziando l'urgenza di un intervento deciso per tutelare gli spazi cittadini. La prevenzione e il rispetto delle regole sono fondamentali per preservare il decoro urbano e garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

A Bari i locali continuano a occupare abusivamente porzioni di suolo pubblico. A dirlo è il report della polizia locale che elenca il numero di attività svolte nell?ambito del.

