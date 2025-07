’Chica’ è morta a cinquant’anni Esperta nel restauro e in cucina | Donna curiosa e appassionata

Lutto nel mondo di Pistoia: Ludovica Braccesi, donna dalla grande passione per il restauro e la cucina, ci ha lasciato a soli 50 anni dopo una coraggiosa battaglia contro una malattia implacabile. La sua storia, fatta di curiosità e dedizione, ha toccato il cuore di molti. Ricordarla significa custodire il suo esempio di forza e passione, lasciando un messaggio di speranza e di amore condiviso.

PISTOIA Ludovica Braccesi è morta a cinquant'anni, dopo aver combattuto con tanto coraggio contro un male che non le ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa veloce sulle pagine social dove sono state scritte parole di cordoglio per la sua scomparsa prematura, che ha lasciato nello sconforto chi le era stato vicino e chi aveva condiviso con lei passioni e interessi nel corso degli anni. Le amiche la descrivono come una donna dalla personalità poliedrica e curiosa, sempre positiva, che cercava di mantenere il sorriso anche di fronte alle incognite sul futuro che la vita le aveva messo davanti.

