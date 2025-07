Israele attacca obiettivi Houthi in Yemen

Tensioni crescenti nella regione del Medio Oriente: Israele ha colpito obiettivi Houthi in Yemen, rispondendo a un tentativo di attacco missilistico. La situazione si fa sempre più complessa, con rischi di escalation che preoccupano la stabilità internazionale. Gli attacchi e le minacce si susseguono, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali e di possibili conseguenze a lungo termine. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'evoluzione di questa crisi.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture dei ribelli Houthi in Yemen, nel porto di Hodeidah e in altre aree controllate dagli insorti sostenuti dall' Iran. Successivamente, l'esercito ha dichiarato di aver rilevato due missili lanciati dallo Yemen verso Israele, dove le sirene antiaeree hanno suonato in diverse località. Non ha specificato immediatamente se i missili siano stati intercettati. Gli attacchi dell'aeronautica e della marina israeliane hanno preso di mira i porti yemeniti di Hodeidah, Ras Issa e Salif, nonché la centrale elettrica di Ras Al-Kathib, ha dichiarato l'esercito in un comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca obiettivi Houthi in Yemen

Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

