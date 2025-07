Convegno con quattro sindaci.

Con un’occasione unica di confronto, quattro sindaci si incontrano a Villa Redenta per discutere del futuro territoriale tra Perugia e Terni. L’appuntamento, promosso dall’associazione culturale Prima Spoleto, apre un dibattito cruciale sul riequilibrio territoriale, coinvolgendo città e comunità nel definire il proprio cammino. Un momento di grande partecipazione e riflessione che potrebbe segnare una svolta nella regione: resta da vedere quale delle due direzioni sarà scelta.

SPOLETO “Restiamo con Perugia o passiamo con Terni?“. E’ l’incontro pubblico in programma oggi alle 16 a Villa Redenta, promosso dall’associazione culturale Prima Spoleto. Una tavola rotonda tra quattro sindaci: Andrea Sisti (Spoleto, foto), Stefano Bandecchi (Terni, anche in qualità di presidente della Provincia), Antonino Ruggiano (Todi), Giuliano Boccanera (Norcia). Il tema è quello del “ riequilibrio territoriale “ al quale nello Spoletino guardano da tempo Comitati e associazioni, anche in vista di un possibile referendum. E’ un lungo post della pagina Facebook, Federazione Umbria Sud, a raccontare le "origini storiche della Provincia Terni Spoleto o Provincia del Nera". 🔗 Leggi su Lanazione.it