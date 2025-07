Lungo il viale una rissa tra ragazzini

Lungo il viale Europa a Torre del Lago, la notte scorsa si è trasformata in un campo di battaglia tra ragazzini, con ripetuti interventi delle volanti della Polizia per sedare le risse causate da motivi futili. Ma non è tutto: poco distante, un altro episodio violento ha visto un gruppetto di giovani aggredito da due stranieri armati di coltello. Una serie di eventi che solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere dei nostri quartieri.

Lungo il viale Europa, a Torre del Lago, la notte scorsa le volanti della Polizia sono dovute intervenire ripetutamente per sedare i bollenti spiriti di gruppetti di ragazzini che si sono resi protagonisti di vere e proprie scazzottate, per i motivi più futili. E composto da giovani era anche quel gruppetto che, in Darsena a Viareggio, è stato aggredito da due stranieri che, armati di coltello, si sono fatti consegnare da uno di loro una catenina. A raccontare l’increscioso episodio è proprio la madre di una delle vittime. "Mio figlio e i suoi amici, tutti arrivati da Pisa per passare una serata in spiaggia in Darsena – racconta – hanno appena fatto a tempo a parcheggiare la macchina che sono stati avvicinati da due stranieri, uno dei quali su un monopattino, che hanno iniziato a minacciarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lungo il viale una rissa tra ragazzini

In questa notizia si parla di: lungo - viale - ragazzini - rissa

Policlinico di Foggia, attivato il servizio di portierato nell'area di parcheggio lungo la prosecuzione di viale Pinto - Il Policlinico di Foggia ha avviato il nuovo servizio di portierato e controllo accessi nell’area di parcheggio lungo viale Pinto, con ingresso da via Napoli.

Tante le segnalazioni di casi di violenza simili, ma anche corse in auto sul lungomare Vai su Facebook

Pietre, calci e pugni: la maxi rissa tra ragazzini in un ospedale a Milano; Botte in strada tra baby gang. Maxi rissa all’ora di punta sedata dall’arrivo della polizia; Panico in via Turati: rissa di mezz'ora tra ragazzi in piena notte.

Rissa ad una festa, alla base ci sarebbe la molestia a una ragazza - Rimangono ancora molti i punti da chiarire dopo la violenta rissa scoppiata nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio nei campi di Premariacco, al ... Secondo ilgazzettino.it

Via Collalto, rissa tra trenta ragazzini: «Botte per un paio di jeans» - Il Gazzettino - Lungo via Collalto, nel corso della serata, sono continuate a transitare auto della polizia per controllare la situazione. Riporta ilgazzettino.it