Cade lungo la Direttissima Paura all’Amiata Bike Fest Gravi ferite per un 43enne

Domenica amara all’Amiata Bike Fest, dove un ciclista di 43 anni ha subito gravi ferite dopo una caduta sulla difficile pista Direttissima, nota per la sua pendenza estrema. Nonostante i segnali di pericolo, l’uomo ha deciso di sfidare il tracciato, ritenuto tra i più impegnativi anche dagli sciatori. L’allarme è scattato quando altri bikers, dalla seggiovia, hanno notato che stava uscendo fuori pista, facendo temere il peggio.

AMIATA Domenica amara al Bike Fest per un ciclista di 43 anni, che è caduto sulla pista Direttissima, vicino alle Macinaie. Un percorso che non era indicato come agevole, considerando che è quello con pendenza maggiore. Ma l’uomo ha deciso di sfidare lo stesso quella pista, ritenuta la più difficile anche dagli sciatori. L’allarme è stato dato da altri bikers che dalla seggiovia si sono accorti che l’uomo stava finendo fuori pista, facendo un volo importante. A quel punto sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono interventi gli uomini del soccorso alpino, i sanitari della Misericordia e poi, per la difficoltà di raggiungere il ferito, è stata attivata l’eliambulanza Pagaso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade lungo la Direttissima. Paura all’Amiata Bike Fest. Gravi ferite per un 43enne

In questa notizia si parla di: direttissima - amiata - bike - fest

Cade lungo la Direttissima. Paura all’Amiata Bike Fest. Gravi ferite per un 43enne; Cade di bici sulla direttissima alle Macinaie, è grave; Gravissimo biker di 43 anni, dall’Amiata trasportato alle Scotte.

Cade lungo la Direttissima. Paura all’Amiata Bike Fest. Gravi ferite per un 43enne - L’incidente è accaduto ieri in località Le Macinaie durante la nota kermesse per bikers. lanazione.it scrive

Amiata Bike Fest 2023: pronti a shreddare, bere e pedalare - Sport Amiata Bike Fest 2023: pronti a shreddare, bere e pedalare Amiata Bike Fest 2023: pronti a shreddare, bere e pedalare 2023- Da maremmanews.it