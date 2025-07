La sera di Giuli al Summer Dialogo con Pardini D’Alessandro e Calopresti

La sera di Giuli al Summer Dialogo con Pardini D’Alessandro e Calopresti promette di essere un momento imperdibile per gli appassionati di cultura e attualità. Dopo il grande successo dello scorso anno, questa sezione torna a illuminare Piazza Napoleone con sei incontri serali che vedranno protagonisti figure di spicco del panorama nazionale. Si parte oggi con un ospite d’eccezione: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che per la prima volta sarà protagonista di un confronto pubblico con…

Dopo il successo dello scorso anno, torna al Lucca Summer Festival la sezione ‘talk’, che anche in questa edizione propone al pubblico sei imperdibili appuntamenti serali sul palco di Piazza Napoleone, con protagonisti assoluti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’ attualità. Si parte stasera con un ospite d’eccezione: il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che per la prima volta sarà protagonista di un confronto pubblico con rappresentanti di diversi settori artistici. Sul palco, insieme a lui, Mimmo Calopresti, regista e sceneggiatore che ha firmato film come ”La seconda volta“, ”Preferisco il rumore del mare“ e ”La parola amore esiste”, e Mimmo D’Alessandro, direttore artistico del Lucca Summer Festival e promotore di alcuni dei più grandi eventi live italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sera di Giuli al Summer. Dialogo con Pardini. D’Alessandro e Calopresti

In questa notizia si parla di: giuli - summer - alessandro - sera

LUCCA SUMMER FESTIVAL TALK 7 Luglio - Ore 21:00 - INGRESSO GRATUITO Il mondo delle arti incontra il Ministro Giuli Per la prima volta il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sarà protagonista di un confronto pubblico con rappresentanti di diversi sett Vai su Facebook

La sera di Giuli al Summer. Dialogo con Pardini. D’Alessandro e Calopresti; I talk show in piazza. Dal ministro Giuli a Heather Parisi e Collina; Villa Verdi. L'appello dei consiglieri comunali di Busseto al ministro Alessandro Giuli: Torni presto ad essere fruibile e valorizzata come merita.

Il nuovo show di Giuli: “Cinecittà cratere vuoto, prima di noi c’era l’Urss” - Alla festa romana di FdI, sotto gli occhi di Arianna Meloni, il ministro della Cultura nega contrasti con la leghista Borgonzoni ... Lo riporta repubblica.it

Il ministro Giuli dà il via ai Lucca Summer Festival Talks - Dal 7 al 18 luglio il palco di Piazza Napoleone non sarà occupato solo dalla musica, ma anche da una serie di sei incontri a tu per tu con scrittori, registi, artisti, giornalisti e personaggi pubblic ... noitv.it scrive