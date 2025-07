Mayes è cittadina italiana | Cortona nel mio cuore

In un’affascinante fusione di storia e emozioni, Mayes 232 cittadina italiana a Cortona incarna il sogno di riscoprire le proprie radici e vivere la magia della Toscana. Proprio come Ed e Frances Mayes, che 35 anni fa firmarono l’atto di acquisto di Villa Bramasole, simbolo del loro amore e rinascita, anche noi possiamo lasciarci ispirare dalla passione per questa terra unica. La loro storia ci ricorda che ogni sogno può diventare realtà, basta solo credere nel proprio cuore.

di Laura Lucente La data per firmare ufficialmente l'atto di cittadinanza italiana non è stata un caso. Nella stessa giornata di 35 anni fa, infatti, due giovani americani Ed e Frances Mayes firmavano l'atto di acquisto di Villa Bramasole, fulcro del suo best seller "Under the Tuscan Sun". "Ci hanno presi per pazzi – racconta emozionata Frances Mayes dagli scranni del consiglio comunale sede della cerimonia – ci dissero che la casa era abitata da fantasmi, che un bambino era annegato nel pozzo e che giovani partigiani erano stati fucilati nel giardino. Ma l'amore per quella casa non ci ha mai fatto tentennare.

Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona - Frances Mayes, celebre autrice americana di "Under the Tuscan Sun", ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza italiana il 5 luglio a Cortona, città simbolo del suo amore per l’Italia.

