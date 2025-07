Unisalento Aiello sarà la prima rettrice in Puglia Il traguardo dopo tanto lavoro | Partecipazione e responsabilità Ecco chi è

Unisalento celebra un traguardo storico: aiello Sar224, prima rettrice in Puglia, simbolo di dedizione e leadership femminile. Proveniente da Marzi e spesso soprannominata “marziana” per il suo spirito innovativo, ha sfidato le convenzioni diventando tra le prime donne a studiare Ingegneria. Dopo un percorso ricco di impegno, partecipazione e responsabilità, oggi apre una nuova era di opportunità e inclusione. Ecco chi è, il volto di un futuro più equo e stimolante.

Viene da Marzi. E - ha ammesso in uno dei tanti incontri pubblici nelle ultime settimane - la chiamavano marziana. Tra le prime donne a studiare Ingegneria

