La gioia in via dei Servi | Ripartiamo da Gingillo

gioia che si respira in via dei Servi, un vero e proprio momento di festa per la Contrada del Valdimontone. Dopo il successo di maggio e ora questa straordinaria estrazione, il cuore dei contradaioli batte più forte che mai. Un anno fortunato, che si conferma tra emozioni e speranze rinnovate. "Un'emozione grandissima, sono molto contento – afferma il capitano Aldo Nerozzi –, bellissima la ...

Un anno fortunato nelle estrazioni per il capitano Aldo Nerozzi e la Contrada del Valdimontone: dopo infatti quella di fine maggio per il Palio di luglio, ieri è arrivato il bis per la Contrada dei Servi. Un'estrazione, sofferta arrivata con l'ultima trifora disponibile, arrivata per mano della Contrada dell'Istrice che ha estratto il Valdimontone. "Un'emozione grandissima, sono molto contento – afferma il capitano Aldo Nerozzi –, bellissima la reazione del mio popolo che è esploso di gioia, devo dire che meglio di così non si poteva fare". Il Palio di Luglio ha visto la contrada dei Servi protagonista sia alla mossa, essendo di rincorsa, sia durante i tre giri di Piazza, andando a intaccare subito le prime posizioni, grazie anche alla mano esperta del fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, ormai affermato protagonista della Piazza, con un solido rapporto con la Contrada e con il capitano Nerozzi.

