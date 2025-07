Siamo delle forze dell’ordine Rapinano e truffano gli anziani Cinque nella rete dei carabinieri

La sicurezza dei nostri anziani è una priorità fondamentale. Recentemente, le forze dell’ordine di Città della Pieve e Panicale hanno smantellato una rete criminale specializzata in rapine e truffe ai danni degli over 65. Dopo un’indagine accurata, sono stati denunciati cinque sospetti, tra cui campani e ucraini, responsabili di aver messo a segno truffe con il metodo del finto... La lotta contro queste minacce continua, perché la nostra comunità merita protezione e serenità.

I carabinieri di Città della Pieve e di Panicale, al termine di un’indagine scaturita dall’arresto in flagranza di un 28enne e un 35enne, di origini campane, ritenuti responsabili di rapina aggravata ai danni di un anziano, hanno denunciato cinque persone, quattro uomini campani, di 28, 34, 35 e 56 anni, e una 27enne, di origini ucraine. I cinque sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di due truffe con il metodo del finto appartenente alle forze dell’ordine. Il 25 aprile scorso, i carabinieri di Città della Pieve avevano arrestato due uomini che, dopo essersi introdotti nell’abitazione di un anziano di Magione e averne carpito la fiducia fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine in borghese, lo avevano derubato di 12 monili in oro, del valore di 6mila euro, 550 euro in contanti e avevano cercato di sfilargli un anello d’oro con violenza, tanto che l’uomo si era rivolto al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Siamo delle forze dell’ordine". Rapinano e truffano gli anziani. Cinque nella rete dei carabinieri

