Inter-news.it - Inter-Bologna IN tre punti: Indizi fanno prove e soliti errori ripetuti

Leggi su Inter-news.it

segna un piccolo stop per la squadra di Inzaghi, che insegue la vetta in Serie A ma rallenta proprio sul più bello. I potenziali trecasalinghi in rimonta si trasformano in duepersi. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo il recupero della 18ª giornata di Serie AMILANO – Un pareggio dopo sei vittorie consecutive in Serie A per l’di Simone Inzaghi, che contro ildi Vincenzo Italiano non va oltre il 2-2 casalingo. Secondo posto solitario a quota 44, a -3 dal Napoli (47) capolista ma con la trasferta di Firenze ancora da recuperare per il potenziale agguanto al primo posto. Analizziamo(2-2) di Serie A in tre.Simone Inzaghi a San Siro perdi Serie A (Photo by Tommaso Fimiano/-News.