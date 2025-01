Ilfoglio.it - Il Kenya 100 per cento rinnovabili non è un modello

Leggi su Ilfoglio.it

Nelle assisi internazionali, quelle con ampia partecipazione di funzionari Onu, Banca mondiale, Ue e agenzie varie, ilviene portato in palmo di mano perché produce la maggior parte della sua energia elettrica con fonti. Vero. Secondo i dati disponibili, nel 2021 più del 90 perfra geo, vento idro e sole. Tutto bene quindi? Per niente e questa ipocrita esaltazione è solo la dimostrazione dello strabismo con cui si guardano certe cose. Ilha un consumo pro capite di 170 KWh all’anno contro i 5 mila dell’Italia e gli 11 mila degli Stati Uniti. La media africana con poche eccezioni è di qualche centinaio di KWh. Una totale e drammatica povertà energetica. Il vostro frigorifero consuma più elettricità di un abitante del. Inoltre sono continuamente in funzione migliaia di rumorosi gruppi elettrogeni alimentati a gasolio che suppliscono ai continui blackout che durano ore e ore dovuti al pessimo stato delle reti elettriche, che non reggono la domanda di punta in molte ore della giornata.