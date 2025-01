Giani racconta Pietro Leopoldo | un libro sul ‘Granduca delle riforme’

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Eugenio: unsul“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del miosu ‘, il Granduca, alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Un momento di grande condivisione sulla storia e il futuro della nostra Toscana”.. Il presidente della Regione Toscana ha presentato il suo– Il Granducaalla libreria Giunti Odeon di Firenze.La storia diAsburgo Lorena, dalla sua formazione alla corte di Vienna alla guida per del Granducato di Toscana fino al ritorno in patria nei panni dell’imperatore d’Austria.: “La lezione checi dà è proprio quella del Granducariforme: quando lui abolisce la pena di morte, primo al mondo, dà il senso di come la politicariforme sia quella che viene apprezzata nell’arco dei secoli”.