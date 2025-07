Aereo maxi sciopero previsto per il 10 luglio | a rischio centinaia di voli

Preparatevi a un 10 luglio all’insegna dell’incertezza: un maxi sciopero degli aerei potrebbe mettere a rischio centinaia di voli in tutta Italia. Il settore aeroportuale si ferma per 24 ore, coinvolgendo numerose compagnie e il personale EasyJet, con ripercussioni imprevedibili sui vostri programmi di viaggio. Restate aggiornati e pianificate con anticipo: ecco tutto ciò che dovete sapere sullo sciopero, le alternative e come proteggervi da eventuali disagi.

Da come annunciato dal Ministero dei Trasporti, giovedì 10 luglio è previsto un maxi sciopero degli aerei che durerà 24 ore che coinvolgerà il personale di numerose aziende del comparto aeroportuale, oltre al personale navigante della compagnia EasyJet. Lo stop è previsto dalla mezzanotte alle 23:59 e riguarda gran parte degli scali italiani. CHI ADERISCE? – . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

