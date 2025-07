Fair Play Finanziario Inter e Milan salve | multa di 3 milioni di euro alla Roma

Le ultime decisioni sulla questione Fair Play Finanziario portano un’onda di sollievo per Inter e Milan, che evitano sanzioni più severi. Tuttavia, la Roma dovrà affrontare una multa di 3 milioni di euro per aver superato i limiti stabiliti dalla UEFA, alimentando il dibattito sulla sostenibilità finanziaria nel calcio italiano. È un momento cruciale che potrebbe influenzare le strategie future dei club e il panorama del calcio europeo.

La Camera di Controllo Finanziario dei Club Uefa (CFCB) ha comunicato le prime decisioni in merito al discusso Fair Play Finanziario. Un bel sospiro di sollievo per Inter e Milan, non così per la Roma cui è stata comminata una multa da 3 milioni di euro per aver sforato di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Fair Play Finanziario, Inter e Milan salve: multa di 3 milioni di euro alla Roma

