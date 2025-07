Brescia il fabbro rimuove il lucchetto dallo stadio Rigamonti | via l’ultima traccia dell’era Cellino

Brescia si prepara ad un nuovo capitolo: il fabbro svela la fine di un’era, quella di Cellino, e l’inizio di una rinascita. Con il lucchetto rimosso dallo stadio Rigamonti, le porte si spalancano verso un futuro ancora da scrivere, segnando simbolicamente il passaggio di consegne e di speranze per i tifosi e la città. È l’alba di una rinascita che non aspetta altro che essere vissuta.

Brescia, 4 luglio 2025 – “Più che togliere un lucchetto, si apre una porta”. Poche parole che sintetizzano bene il caso del Brescia Calcio, quelle pronunciate da Alessandro Cantoni, assessore allo Spor t, pochi minuti prima che il fabbro incaricato dal Comune rompesse il lucchetto per cambiare le serrature dello stadio ‘Rigamonti’. Alle 17,15 soo scaduti i termini entro i quali Massimo Cellino avrebbe dovuto restituire le chiavi. Un capannello di tifosi ha atteso, insieme ai rappresentati dei Comuni, l’eventuale coup de theatre, esorcizzando l’attesa con qualche battuta. Nessun imprevisto, invece: alle 17,15, il ‘Rigamonti’ è formalmente ritornato in possesso della città grazie all’intervento del fabbro mandato dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, il fabbro rimuove il lucchetto dallo stadio Rigamonti: via l’ultima traccia dell’era Cellino

In questa notizia si parla di: brescia - lucchetto - fabbro - stadio

