Ecco il UEFA Women’s EURO 2025 Path to Glory Team 2 carte LIVE!

Preparati a vivere l'emozione dell'UEFA Women's Euro 2025 con le nuove carte live "Path to Glory"! Queste carte dinamiche riflettono le imprese delle nazionali femminili, offrendo bonus esclusivi in base ai risultati. Più il team avanza, più la tua squadra cresce di potenza. Scopri come ogni gol e qualificazione può migliorare le tue carte e portarti alla gloria! La strada verso il trono è tutta da scrivere.

Sono carte live e sono legate all’Europeo delle nazionali femminili di calcio. +1 OVR se il team segna 3 gol nel girone. 5-5 e ruolo++ se il team si qualifica per i quarti di finale. +1 Playstyle plus se il tema si qualifica per le semifinali. +1 OVR se il team si qualifica per la finale. 99 di OVR se vince la finale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Ecco il UEFA Women’s EURO 2025 Path to Glory Team 2, carte LIVE!

