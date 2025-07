Vi fanno fermare così La nuova tecnica dei ladri per rubare tutto dall’auto | come funziona

Attenzione automobilisti! Una nuova tecnica dei ladri, denominata “cos236”, sta mettendo in allerta le forze dell’ordine: questa astuta frode sfrutta situazioni di emergenza per depredare le auto. Come funziona? I truffatori creano situazioni ingannevoli, come la falsa emergenza di una gomma bucata, e approfittano della distrazione delle vittime. È fondamentale conoscere questi stratagemmi per proteggersi e non cadere nelle loro trappole. Ecco cosa bisogna sapere per restare sempre un passo avanti.

In Italia, le truffe stradali non accennano a diminuire, continuando a ingannare gli automobilisti ignari. Un raggiro particolarmente subdolo è la cosiddetta “ truffa della gomma bucata “, recentemente tornata alla ribalta a Milano. Qui, una coppia di turisti è stata derubata di beni di lusso, per un valore di decine di migliaia di euro. Il trucco è semplice: un malintenzionato segnala una gomma sgonfia, inducendo la vittima a fermarsi; nel frattempo, un complice sottrae gli oggetti lasciati incustoditi nell’auto. Secondo un’indagine di Facile.it e Consumerismo No Profit, circa 2 milioni di italiani sono caduti vittima di truffe mentre erano al volante o in fase di parcheggio nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vi fanno fermare così”. La nuova tecnica dei ladri per rubare tutto dall’auto: come funziona

In questa notizia si parla di: fanno - fermare - così - tecnica

Gli antifa fanno scempio di Milano per fermare un evento in provincia - Milano e Torino sono teatro di tensioni e scontri tra protesta e ordine pubblico. Antifa devastano Milano per bloccare un evento in provincia, mentre a Gallarate migliaia di comeKompagni manifestano contro il Remigration Summit.

Velocità pura, tecnica, e passione per un solo obiettivo: fermare il cronometro! Nel campionato più estremo d’Italia c’è una categoria dedicata esclusivamente ai GT3isti, dove a parlare sono solo i secondi… e il sound inconfondibile delle Porsche GT3. Niente Vai su Facebook

Controlli sui treni tra Italia e Svizzera: così la polizia contrasta i migranti irregolari; «Così ho eseguito il primo trapianto a cuore battente: non si ferma mai, batte tra le mani del chirurgo mentre lo sposta da chi lo dona a chi lo riceve»; Cos’è e come funziona il nuovo filtro AGCOM contro le truffe e lo spoofing dei call center.