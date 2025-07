F1 Charles Leclerc | Sul giro secco non siamo ancora a posto meglio sul passo gara

Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono positive, ma c’è ancora margine di miglioramento sul giro secco. Charles Leclerc si concentra sul passo gara, consapevole che la strategia e la costanza saranno decisive per affrontare al meglio il weekend di Silverstone. La Ferrari mostra un buon ritmo, ma la strada verso la perfezione è ancora lunga: la gara promette emozioni e sfide avvincenti.

Charles Leclerc è stato uno dei grandi protagonisti del venerdì a Silverstone, sfruttando il potenziale di una Ferrari competitiva e attestandosi in piazza d'onore nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di Formula Uno come primo inseguitore di Lando Norris, che ha firmato il miglior tempo assoluto con un margine di due decimi sul monegasco. " Oggi è andata piuttosto bene perché le sensazioni in abitacolo sono state buone, anche se c'è ancora un po' di lavoro da fare sulla macchina. In configurazione da qualifica sembra che non siamo ancora a posto, mentre direi che siamo più a nostro agio sul passo gara.