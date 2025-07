Boicottare il gioco più atteso del 2025 secondo i fan

Il tanto atteso Subnautica 2, previsto per il 2025, sta scatenando forti polemiche tra i fan e gli esperti del settore. Le recenti modifiche nel team di sviluppo hanno acceso dubbi sulla sua realizzazione e sul rispetto delle tempistiche. La community è in subbuglio, chiedendo attenzione alla qualità e alla cura del gioco prima della sua uscita, e molti stanno già considerando un boicottaggio del titolo se le loro esigenze non saranno ascoltate.

situazione attuale di subnautica 2 e reazioni della community. Il lancio di Subnautica 2 sta generando un acceso dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori. Dopo le recenti modifiche nel team di sviluppo, il progetto ha suscitato dubbi sulla sua futura realizzazione e sulla tempistica di uscita. La community si sta mobilitando per manifestare il proprio disappunto, chiedendo un'attenzione particolare alla qualità del prodotto prima della sua pubblicazione ufficiale. cambiamenti nel team di sviluppo e implicazioni. l'uscita dei co-creatori di subnautica. Nella giornata del 2 luglio, la casa editrice Krafton ha annunciato la sostituzione di tre figure chiave dello studio Unknown Worlds, responsabile della serie Subnautica.

