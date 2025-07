Temptation Island | ascolti da record e dominio sul palinsesto

Temptation Island conquista il pubblico italiano con ascolti da record e una presenza dominante sul palinsesto estivo. La prima puntata della quattordicesima edizione, trasmessa il 3 luglio 2025, ha raggiunto oltre 3,4 milioni di spettatori, affermandosi come il fenomeno televisivo dell’estate. Con tensioni, meme e social in fermento, il reality si conferma un appuntamento irrinunciabile: un vero e proprio traguardo che mette in difficoltà altri programmi concorrenti.

Oltre 3,4 milioni di spettatori e il 27,8% di share per la puntata di ieri sera. Un mix di tensione, meme e folla social conferma il format come fenomeno estivo. La prima puntata della quattordicesima edizione di Temptation Island, andata in onda il 3 luglio 2025, ha centrato il proprio “botto” estivo: 3.452.000 spettatori e il 27,8% di share, con picchi fino al 42% sul target 15?19 anni. Un risultato che mette in difficoltĂ i programmi concorrenti, confermando la leadership assoluta della serata. Le prime tensioni: Sonia M. e Alessio giĂ al capolinea.. Il focus è stato inevitabilmente sul primo grande colpo di scena: la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Temptation Island: ascolti da record e dominio sul palinsesto

#Ascoltitv del 3 luglio 2025: #TemptationIsland parte a bomba (27.8%), #DonMatteo13 si difende (13.9%), ottimo #Ore14sera (6.6%). In daytime da segnalare il #paliodisiena (9.4%) e #LaPromessa al record share (6.4%) Vai su X

#4Luglio2025 #temptationisland2025 BOOM DI ASCOLTI Temptation Island riparte con l'esordio migliore di sempre: quasi il 28% di share La prima puntata del docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.119.000 spettatori e del 42.16% di sh Vai su Facebook

