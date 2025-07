Talebani e risorse | la Russia apre le porte all’Emirato Islamico

Un gesto che ridefinisce gli equilibri geopolitici, aprendo nuove prospettive e sfide nel cuore dell’Asia centrale. La decisione della Russia di riconoscere l’Emirato Islamico dell’Afghanistan come governo legittimo segna un punto di svolta nella politica internazionale, portando i talebani dall’ombra all’arena globale e cambiando radicalmente le dinamiche di potere nella regione.

Roma, 4 lug – Giovedì 3 luglio 2025 la Russia ha ufficializzato ciò che da mesi si preparava: il riconoscimento dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan come governo legittimo, accettando le credenziali del nuovo ambasciatore talebano a Mosca. È un evento storico. È anche un segnale netto: i talebani non sono più un residuo marginale, ma un interlocutore politico internazionale. Che piaccia o no. Mosca riconosce i talebani ufficialmente. Un gesto che non nasce dal nulla: Mosca aveva già rimosso i talebani dalla lista delle organizzazioni terroristiche lo scorso aprile, e li aveva invitati al Forum economico di San Pietroburgo.