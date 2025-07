calcio femminile vittoria di misura della svezia contro la danimarca negli europei 2025 a ginevra

La sfida tra Svezia e Danimarca negli Europei 2025 a Ginevra è stata un emozionante spettacolo di sport e determinazione. Sul campo dello Stade de Genève, due nazioni dall’ottimo bagaglio tecnico e fisico si sono contenderate la vittoria con intensità e fair play. Alla fine, i nordiche hanno conquistato un successo di misura, lasciando il pubblico entusiasta e pronta a vivere nuove emozioni nel torneo. Una partita che si è giocata sul filo dell’equilibrio, nella quale…

Si è dato il via alle danze alla terza giornata della fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile. Sul rettangolo verde dello Stade de Genève (Svizzera), hanno preso il via gli incontri del Gruppo C. Dalle 18.00 confronto di grande qualità tra la Svezia e la Danimarca, compagini molto dotate dal punto di vista fisicoatletico, ma anche di un'ottima tecnica individuale. Una partita che si è giocata sul filo dell'equilibrio, nella quale entrambe le formazioni hanno un po' giocato a scacchi, riuscendo per lo più ad annullare le giocate dall'una e dall'altra parte. Non è un caso che la prima frazione di gioco si sia chiusa su un pari a reti bianche, a dimostrazione di quanto affermato.