Aumento pedaggi autostradali il governo si spacca | Salvini in imbarazzo chiede lo stop

L’aumento dei pedaggi autostradali, previsto dal primo agosto, mette a rischio l’unità della maggioranza di governo. Mentre l’emendamento al decreto infrastrutture ha diviso le forze politiche, Salvini si trova in imbarazzo e chiede uno stop, evidenziando le tensioni interne e il delicato equilibrio che potrebbe influenzare le decisioni future del governo. La crisi si fa sempre più palpabile, lasciando il Paese con un dubbio ampio: come si risolverà questa sfida?

Emergono tensioni all'interno della maggioranza sul tema dell'aumento dei pedaggi autostradali, previsto dal primo agosto. L'emendamento al decreto infrastrutture, che adegua il valore del sovra-canone sui pedaggi, ha suscitato il disappunto di Fratelli d'Italia, nonostante la norma sia stata approvata dai relatori di tutte le forze di maggioranza. La situazione ha spinto il vicepremier e ministro Matteo Salvini a chiedere, tramite una nota della Lega, il ritiro dell'emendamento. Il testo, firmato dai relatori di tutte le forze di maggioranza, intende aggiornare i costi applicati sulle tratte autostradali, con un conseguente incremento delle tariffe per gli utenti.

