LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | argento Del Signore e 4×100 mista mista Longobardo di bronzo!

Gli Europei Juniores di Nuoto 2025 stanno regalando emozioni e medaglie agli appassionati italiani. Con un’ottima performance di Del Signore, argento nei 200 dorso, e Longobardo, bronzo nei 200 rana, l’Italia si conferma protagonista di questa competizione. La giornata si conclude con ben 10 podi conquistati: un risultato che riscalda il cuore e invita a sintonizzarsi ancora più forte per le prossime sfide. Restate con noi, l’emozione continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01: Per questa sera è tutto, appuntamento a domani con la quinta giornata degli Europei. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.59. Arrivano dunque altre tre medaglie per gli azzurri che salgono così a quota 10 podi in questo Europeo juniores. Benissimo del Signore che disputa una grande gara nei 200 dorso ed è secondo, bene anche Longobardo con il terzo posto nei 200 rana, bella prova anche della 4×100 mista mista, seconda alle spalle di una straripante Gran Bretagna. 19.57: Oro alla Gran Bretagna con il crono di 3’47?07, nuovo record dei campioti, argento per gli azzurri con 3’50?30, bronzo per la Polonia con 3’50?32. 🔗 Leggi su Oasport.it