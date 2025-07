Tagli sulle palpebre ha visto qualcosa che non doveva vedere Chiara Poggi la rivelazione shock dell’autopsia

Dopo quasi due decenni, il mistero sulla morte di Chiara Poggi si infittisce ancora di più, con rivelazioni shock e nuove piste investigative. La verità nascosta dietro le mura di Garlasco sembra essere più complessa di quanto si pensasse, lasciando aperti dubbi e interrogativi. Mentre il caso riaccende l’attenzione mediatica, le sorprendenti scoperte dell’autopsia potrebbero rivoluzionare tutto ciò che si credeva di sapere. Eppure, la domanda rimane: fino a dove arriveranno le verità nascoste?

Sono passati quasi 18 anni dal giorno in cui Chiara Poggi fu trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Era il 13 agosto 2007. Quella morte – brutale, efferata – continua ancora oggi a suscitare interrogativi, dubbi, e nuove piste. L’ultima riapertura dell’inchiesta coinvolge Andrea Sempio, amico d’infanzia del fratello della vittima. Ma il caso, anche dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, non ha mai smesso di far parlare. A rilanciare l’ipotesi di una dinamica diversa da quella ormai archiviata è la dottoressa Luisa Regimenti, medico legale e docente all’ Università di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Tagli sulle palpebre, ha visto qualcosa che non doveva vedere”. Chiara Poggi, la rivelazione shock dell’autopsia

In questa notizia si parla di: poggi - chiara - tagli - palpebre

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

E' ora di guardare in faccia la realtà. Non è un delitto d'impeto, non si spiegerebbero le ferite da taglio sulle palpebre ne i colpi inferti con tale forza da rompere il cranio di Chiara. E' successo qualcosa di scioccante in quella casa giustizia per #ChiaraPoggi #G Vai su X

Due assassini e più di un’arma per uccidere Chiara Poggi. Un’ipotesi alla quale la Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per omicidio «in concorso con Alberto Stasi o con altri», è approdata anche con la rilettura degli atti dell’inchiesta di diciotto a Vai su Facebook

«Chiara Poggi e i due tagli sulle palpebre. Aveva visto qualcosa che non doveva»: il dettaglio inquietante sve; Pugni e tagli sul corpo di Chiara Poggi: ecco cosa dice l'autopsia; Omicidio Poggi, LE ARMI DEL DELITTO SONO DUE? La nuova pista per spiegare il taglio sulla palpebra e la lesione alla mascella di Chiara: tutte le ipotesi, dalle forbici da sarto al martello da muratore e….

Chiara Poggi, il dettaglio inquietante svelato dall'autopsia: «Sulle palpebre due tagli netti, segno che aveva visto qualcosa che non doveva» - Tanti ne sono passati dal giorno in cui Chiara Poggi è stata uccisa. Riporta leggo.it

Pugni e tagli sul corpo di Chiara Poggi: ecco cosa dice l'autopsia - MSN - L'ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa con più di un'arma si sta consolidando con sempre maggiore forza nel nuovo filone investigativo e questo, per logica conseguenza ... Scrive msn.com