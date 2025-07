Milan nuovi contatti per il terzino | Allegri approva la scelta

Oggi è ufficialmente iniziato il mercato estivo del Milan, con nuovi contatti per rafforzare la difesa. Dopo aver puntato su Ricci, i rossoneri continuano a lavorare con determinazione per assicurarsi un nuovo talento in vista della prossima stagione. Allegri approva la strategia, convinto che questi acquisti possano fare la differenza e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano e internazionale. La dirigenza rossonera ha le idee chiare: il futuro è già in fermento.

Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa. Il Milan ha le idee chiara per la prossima stagione. La società rossonera vuole, infatti, regalare una squadra con i fiocchi al nuovo mister Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di dimenticare la stagione deludente appena conclusa e ricominciare a lavorare per poter riportare il Milan in alto. Oggi è ufficialmente iniziata la stagione rossonera di Allegri con visite mediche e palestra per alcuni giocatori. Lunedì è in programma una doppia seduta di allenamento. A prendere parte, già oggi, anche il nuovo acquisto Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Allegri approva la scelta su Pubill: contatti tra il Milan e l'agente del terzino spagnolo. L'Almeria fissa il prezzo; Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: contatti per Asensio, si attende la risposta del Club Brugge per Jashari; Ahanor, il Milan avanza: piace anche all'Atalanta.

