L'ennesima crociata della Lega contro il velo è pura propaganda islamofobica | non ha nulla a che fare con la libertà della donne

In un clima di crescente tensione, la Lega porta avanti la sua battaglia contro il velo con toni allarmistici e propagandistici. Questa campagna non difende realmente i diritti delle donne, ma alimenta paure e divisioni, cavalcando lo spettro dell’islamizzazione. È il momento di smascherare questa strategia xenofoba e promuovere un dibattito basato su rispetto e libertà reale. Continua a leggere per scoprire come questa disputa si inserisca in un quadro più ampio di insidiosa propaganda.

Ancora una volta la Lega lancia lo spauracchio dell'isalmizzazione e propone di vietare il velo a scuola per le bambine. Ma la libertĂ e l'autodeterminazione delle donne qui non c'entrano nulla: è pura propaganda xenofoba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Silvia Sardone, chi è la pasionaria della Lega che Salvini vuole come vice. Cresciuta nell’ex Stalingrado d’Italia, lotta contro il velo islamico - Silvia Sardone, 42 anni, è la pasionaria della Lega che Matteo Salvini desidera come vice. Cresciuta a Sesto San Giovanni, storicamente nota come “Stalingrado d’Italia”, combatte con determinazione contro l'imposizione del velo islamico, distinguendosi nel panorama politico per il suo coraggio e le sue idee forti.

Dal Veneto una legge nazionale: Il burqa va vietato in tutta Italia; Il Veneto vuole vietare per legge burqa e niqab in tutta Italia.

Scuola, la Lega torna ad attaccare la ‘propaganda islamista’ e chiede di vietare il velo per le bambine - Oggi il deputato della Lega Rossano Sasso ha presentato alla Camera una risoluzione con cui impegna il governo "a intraprendere azioni" contro ... Da fanpage.it

Lega, proposto divieto velo per bambine: "No a islamizzazione scuola" - Presentata oggi alla Camera una risoluzione con la quale si impegna il Governo “a intraprendere azioni” per “assicurare che tutte le attività rispondano a criteri di oggettività e trasparenza” ... tg24.sky.it scrive