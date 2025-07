Wimbledon 2025 | il programma e gli orari tv degli italiani in campo sabato 5 luglio

Wimbledon 2025 si prepara ad accogliere un sabato ricco di emozioni e sfide decisive. Dopo una giornata difficile per gli italiani, con uscite prematuri, il programma di sabato 5 luglio promette spettacolo e suspense, con Jannik Sinner e gli altri tennisti azzurri pronti a riscattarsi sui campi londinesi. Scopriamo insieme gli orari e le sfide in diretta TV, perché ogni punto può fare la differenza in questa emozionante edizione.

Londra, 4 luglio 2025 – Giornata negativa quella di venerdì per gli italiani a Wimbledon. Sono infatti usciti sia Mattia Bellucci che Luciano Darderi, il primo sconfitto dal padrone di casa Cameron Norrie in tre set, il secondo dall’australiano Jordan Thompson in quattro. Così, la giornata di sabato rivestirĂ una importanza capitale con il ritorno in campo di Jannik Sinner, accompagnato anche da Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto. Si spera nell’en plein. Vediamo il programma e gli orari tv.  Sinner sul centrale. Il programma degli italiani. Il numero uno al mondo, dopo le vittorie nette contro Nardi e Vukic, affronta un top 60 come lo spagnolo Martinez, che si è spinto al terzo turno con i successi su Loffhagen e Navone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025: il programma e gli orari tv degli italiani in campo sabato 5 luglio

