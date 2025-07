Si salva da un primo incidente poi il dramma | il terribile destino di Daniel giovanissimo

Una tragica favola di speranza e dolore si è consumata vicino a Francoforte, dove Daniel Sabetta, un giovane di soli 21 anni, ha vissuto un dramma incredibile. Dopo essere sopravvissuto a un primo incidente, il suo destino crudele lo ha colpito ancora, portandolo via in modo improvviso e assurdo. La sua storia ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Era uscito apparentemente illeso da un incidente, ma pochi istanti dopo è stato investito e ucciso da un'auto in corsa. Si è conclusa così, in modo tragico e assurdo, la vita di Daniel Sabetta, 21enne originario di Leverano (Lecce), residente in Germania con la madre e la sorella. Il giovane è morto nella serata di mercoledì 3 luglio nei pressi di Francoforte sul Meno, sull'autostrada A5, tra lo svincolo di Zeppelinheim e il nodo autostradale di Francoforte, non lontano dall'aeroporto. Un destino beffardo ha strappato via la vita a un ragazzo con tutta l'esistenza davanti. Daniel viveva da qualche anno in Germania, dove si era trasferito con la famiglia.

