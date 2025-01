Ilrestodelcarlino.it - Fermignano, l’assalto dei ladri non risparmia il defibrillatore

Si sono presi perfino une le offerte destinate a una missione in Brasile: aquello dei furti e un vero e proprio allarme e nel mirino ci sono ancora principalmente aziende della zona industriale, "visitate" dainottetempo. Nel giro di due mesi, infatti, gli episodi si sono ripetuti a più riprese ae se a metà novembre era toccato ad otto aziende della zona industriale in un solo assalto dei, questa volta nella notte tra martedì e mercoledì sono state colpite dai furti cinque aziende e una abitazione. Falegnameria, palestra, tappezzeria ed altre ditte: in pratica cinque attività contigue dove i malviventi si sono portati dietro di tutto. È stato rubato un furgone, apparecchi elettronici e computer, un impianto audio ma anche une un vaso con le offerte destinato a una missione brasiliana.